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Ирландия присоединилась к бойкоту российских команд

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В коалиции уже 10 стран

Ирландия присоединилась к бойкоту российских команд

Фото: Getty Images

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Ирландская Футбольная Ассоциация присоединилась к бойкоту российских сборных на международном уровне - ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.

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"На заседании правления Футбольной ассоциации Ирландии вчера вечером было единогласно согласовано подтвердить нашу четко сформулированную позицию о том, что ни одна представительная команда Ирландии в какой-либо возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из России в каких-либо соревнованиях в это время", – говорится в заявлении FAI.

Напомним, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях, заявили федерации Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании и Англии.

Также была информация, что УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд, разослав письмо всем странам-членам УЕФА.

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В статье: Ирландия УЕФА война с россией
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Источник:
rte

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