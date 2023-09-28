Ирландия присоединилась к бойкоту российских команд
В коалиции уже 10 стран
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Ирландская Футбольная Ассоциация присоединилась к бойкоту российских сборных на международном уровне - ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.
"На заседании правления Футбольной ассоциации Ирландии вчера вечером было единогласно согласовано подтвердить нашу четко сформулированную позицию о том, что ни одна представительная команда Ирландии в какой-либо возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из России в каких-либо соревнованиях в это время", – говорится в заявлении FAI.
Напомним, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях, заявили федерации Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании и Англии.
Также была информация, что УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд,
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