УАФ официально обратилась в УЕФА с просьбой пересмотреть решение о допуске российских сборных U-17

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации Европы с официальным письмом, в котором просит пересмотреть решение Исполкома УЕФА о повторном допуске российских команд U-17 к международным соревнованиям.

"Это решение совершенно неожиданно, учитывая решительную позицию УЕФА и ФИФА с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, согласно которой все российские команды были отстранены от любых соревнований под эгидой этих организаций. В то время УЕФА четко дал понять, что это решение было необходимо для обеспечения его уставных целей популяризации футбола в Европе в духе мира, а также организации и проведения футбольных турниров с уважением к здоровью игроков. Президенты обеих организаций выразили свою "полную солидарность со всеми пострадавшими людьми в Украине" и надежду, что ситуация в Украине "существенно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми.

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Однако, как известно всему миру, страдания украинского народа с тех пор только увеличились и продолжаются по сей день. Хотя мы полностью поддерживаем какие-либо действия, направленные на помощь детям, это решение выглядит слепым к страданиям украинских детей. Российские солдаты продолжают убивать и похищать украинских детей и уничтожать гражданскую инфраструктуру, среди которой тысячи школ и сотни стадионов и спортивных сооружений, тем самым уничтожая возможность для украинских детей не только заниматься спортом, но и жить нормальной жизнью.

С начала полномасштабного вторжения сотни детей – от новорожденных до подростков – были убиты, тысячи ранены, возбуждено более 3000 дел по преступлениям против детей, в том числе преступлений сексуального насилия. По меньшей мере, 19 тысяч детей были похищены из Украины и вывезены в Россию. У выживших и оставшихся ракеты и снаряды продолжают летать над головами, и они вынуждены проводить часы в холодных подземных бомбоубежищах и имеют очень мало возможностей наслаждаться свободой, которой пользуются игроки российских команд U-17, живущие и тренирующиеся в теплых, безопасных. и в спокойных городах.

Отмечаем, что эта война нарушает права украинских детей, а не российских, единственной проблемой которых является отсутствие опыта участия в международных соревнованиях в Европе.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) во время рассмотрения апелляции российского футбольного союза УЕФА четко дал понять, учитывая общее общественное мнение по поводу российского вторжения, "независимо от возраста, УЕФА считает безответственным ставить российских спортсменов в положение, когда они могут столкнуться со значительной не только физическим, но и на других форумах, в том числе в социальных сетях". Поскольку за последние 18 месяцев положение только ухудшилось, согласно соображениям УЕФА, последнее решение "безответственно".

В CAS УЕФА также четко дал понять, что отказ ассоциаций-членов играть против сборной России грозит целостности соревнований и что исключение российских команд было "необходимо" для достижения уставных целей.

На фоне последнего решения Украинская ассоциация футбола обратилась ко всем ассоциациям-членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей против российских команд. Такой бойкот уже официально объявили футбольные ассоциации Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии и Румынии. Несколько других стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – публично заявили, что ждут дальнейших объяснений от УЕФА. Собственная аргументация УЕФА подразумевает, что его уставные цели требуют отмены недавнего решения.

Мы твердо убеждены, что футбол должен быть всегда на стороне мира, толерантности и справедливости между странами в любых соревнованиях.

Мы призываем ФИФА и УЕФА противостоять насилию и произволу Российской Федерации. Мы будем решительно придерживаться этой позиции до прекращения войны в Украине и восстановления мира на Европейском континенте", — в частности, говорится в письме.