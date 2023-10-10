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Алиев: Всех чертей, которые были в Бохо, не только футболистов, нужно отправить на войну

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Алиев уверен, что Игорь Суркис накажет игроков, которые опозорили клуб

Алиев: Всех чертей, которые были в Бохо, не только футболистов, нужно отправить на войну

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев прокомментировал посещение тремя игроками киевлян U-19 ночного клуба во время комендантского часа.

– Александр, вы служите в ВСУ, а молодые футболисты "Динамо" нарушают комендантский час и отдыхают в ночном клубе. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Я этого категорически не поддерживаю – молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час.

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– Какого наказания заслуживают игроки?

– Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются "сражаться" с call-центрами. Наши военные – настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев.

- Что должен сделать президент "Динамо" по отношению к игрокам, отдыхавшим в клубе в комендантский час?

– Зная Игоря Михайловича [Суркиса], я уверен, он уже принял правильное решение. Он отлично знает, когда и где находятся его футболисты. Они унизили и президента, и "Динамо". Думаю, Михалыч накажет этих игроков.

А если мне удастся их увидеть, я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет для всех урок. Я считаю, что всех чертей, которые были у "Бохо", не только футболистов, нужно отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, вероятно, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране!

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В статье: Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ua

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