Лужный: Семин считает, что Путин поступил правильно. После этого я бы ему руки не подал

Бывший защитник и тренер киевского "Динамо" Олег Лужный рассказал, что думает о российских экс-наставниках киевской команды – Юрии Семине и Валерии Газзаеве.

– Видите ли вы изменения в обществе после полномасштабного вторжения

– Трудно сказать, наверное, что-то чуть изменилось в лучшую сторону. В частности, стало больше уважения друг к другу. Людей объединила общая идея и они консолидировано помогают ВСУ. Беда сплотила общество. Именно на этих людях должен строиться фундамент новой Украины. Конечно, есть и негодяи, которые наживаются на войне и придумывают разные коррупционные схемы. Они спекулируют фактами и банально совершают преступления.

– Вы работали с россиянами Юрием Семиным и Валерием Газзаевым. Также знакомы с другими российскими игроками и тренерами. Звонили ли они вам, чтобы узнать как вы, или выразить свое отношение?

– Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти лица меня разочаровали, - заявил Лужный.