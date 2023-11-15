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Лужный: Семин считает, что Путин поступил правильно. После этого я бы ему руки не подал

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Экс-тренер "Динамо" не хочет ничего слышать о россиянах

Лужный: Семин считает, что Путин поступил правильно. После этого я бы ему руки не подал

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

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Бывший защитник и тренер киевского "Динамо" Олег Лужный рассказал, что думает о российских экс-наставниках киевской команды – Юрии Семине и Валерии Газзаеве.

– Видите ли вы изменения в обществе после полномасштабного вторжения

– Трудно сказать, наверное, что-то чуть изменилось в лучшую сторону. В частности, стало больше уважения друг к другу. Людей объединила общая идея и они консолидировано помогают ВСУ. Беда сплотила общество. Именно на этих людях должен строиться фундамент новой Украины. Конечно, есть и негодяи, которые наживаются на войне и придумывают разные коррупционные схемы. Они спекулируют фактами и банально совершают преступления.

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– Вы работали с россиянами Юрием Семиным и Валерием Газзаевым. Также знакомы с другими российскими игроками и тренерами. Звонили ли они вам, чтобы узнать как вы, или выразить свое отношение?

– Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти лица меня разочаровали, - заявил Лужный.

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Юрий Семин Олег Лужный Валерий Газзаев Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Sport Arena
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