Адвокат: Павелко продолжают держать за решеткой, но его даже не допросили по поводу предъявленного подозрения

Адвокат руководителя УАФ Андрея Павелко Сергей Бойко прокомментировал подробности пребывания своего клиента под стражей.

"В самом начале ноября прошлого года следствие объявило о завершении этапа досудебного расследования. С того момента материалы дела должны быть переданы на ознакомление. Прошло почти три месяца. Андрея Павелко продолжают держать за решеткой, но ни разу даже не принесли материалы дела на ознакомление.

То есть просто держат в СИЗО - без доказательств вины, без доказанности в чем-то вины, без обоснования даже с точки зрения осуществления каких-то следственных мероприятий.

К нему ни разу не приходил прокурор или следователь. С ним не проведено ни одного следственного действия. Его даже не допросили по поводу предъявленного подозрения", - сказал юрист.