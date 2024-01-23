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Адвокат: Павелко продолжают держать за решеткой, но его даже не допросили по поводу предъявленного подозрения

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Функционер планирует обратиться в Европейский суд по правам человека

Адвокат: Павелко продолжают держать за решеткой, но его даже не допросили по поводу предъявленного подозрения

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Адвокат руководителя УАФ Андрея Павелко Сергей Бойко прокомментировал подробности пребывания своего клиента под стражей.

"В самом начале ноября прошлого года следствие объявило о завершении этапа досудебного расследования. С того момента материалы дела должны быть переданы на ознакомление. Прошло почти три месяца. Андрея Павелко продолжают держать за решеткой, но ни разу даже не принесли материалы дела на ознакомление.

То есть просто держат в СИЗО - без доказательств вины, без доказанности в чем-то вины, без обоснования даже с точки зрения осуществления каких-то следственных мероприятий.

К нему ни разу не приходил прокурор или следователь. С ним не проведено ни одного следственного действия. Его даже не допросили по поводу предъявленного подозрения", - сказал юрист.

Адвокат также заверил, что "нарушения со стороны следствия и львовского суда станут предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека". Защита готовит соответствующие обращения с целью "восстановления нарушенных прав и установления беззаконности ареста Павелко".

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Напомним, суд Львова продлил пребывание Павелко в СИЗО до 15 февраля. Его обвиняют в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

25-го января в Доме футбола пройдет внеочередной Конгресс УАФ, где должны избрать новое руководство. Сейчас единственным кандидатом на должность президента Ассоциации является Андрей Шевченко.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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