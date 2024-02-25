Праздновал ли успех? Гармаш забил в ворота Динамо

В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, продолжается игра 18-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Динамо".

На 5-й минуте матча счет открыл новичок "Металлиста 1925" Денис Гармаш. Таким образом, игрок забил своей бывшей команде, в которой выступал 13 лет. Гармаш на линии штрафной получил мяч от Русина и вторым касанием слета попал в ближний угол. Денис, кстати, забитый мяч не праздновал.

Напомним, Гармаш играл за "Динамо" с 2007 по 2023 годы. Покинув киевский клуб, игрок перебрался в хорватский "Осиек". Закрепиться в составе не получилось, поэтому спустя время Денис решил принять предложение от "Металлиста 1925".

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