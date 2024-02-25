Кабаев отметился вторым голом за Динамо

В матче 18-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Динамо" за киевлян отличился нападающий Владислав Кабаев. 28-летний футболист сравнял счет на 43-ой минуте, после паса Ваната. Кабаев пробил в девятку с линии штрафной площадки. Напомним, что за харьковчан забил бывший игрок "Динамо" Денис Гармаш.

После первого тайма - ничья 1:1. Киевская команда ощутимо давит, поэтому будет пытаться получить положительный результат во второй половине встречи.

Гол Кабаева стал для него вторым в составе "Динамо" и вторым в этом сезоне. В прошлом году он поразил ворота "Руха".