Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 марта

УЕФА определила арбитров, которые будут работать на матче между Украиной и Исландией. Главным судьей будет 41-летний Клеман Тюрпен из Франции. Он уже трижды работал на матчах сборной Украины. Все завершились вничью: против Молдовы в 2012 году (0:0), Исландии в 2016 (1:1) и Португалии в 2019 (0:0). Остальные арбитры также представляют Францию.

Национальная команда продолжает готовиться к матчу плей-офф с Исландией. В воскресенье все футболисты тренировались в одной группе. В рамках игровых серий Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, разрабатывая схемы на решающий матч. Также сборники отрабатывали пасинг с завершающими ударами, а закончили вечернюю работу пробитием пенальти, сообщает УАФ.

Донецкий "Шахтер" возобновил свой тренировочный процесс. К общей группе присоединились восстановившиеся от травмы Тарас Степаненко и Марлон Гомес. Украинец не играл с 26 февраля, а для бразильца это вообще первая полноценная тренировка с "горняками". Дмитрий Криськив до сих пор занимается по индивидуальной программе,

В воскресенье были сыграны последние матчи первого тура Первой лиги в весенней части. В чемпионской группе между собой поделили очки "Агробизнес и "Виктория" (0:0), а в группе на выбывание "Буковина" обыграла "Диназ" (2:0), в другой игре "Металлист" и "Кремень" (0:0) голов не забивали.

Сразу несколько клубов МЦС заинтересовались нападающим донецкого "Шахтера" Кевином Келси. В частности, клуб "Цинциннати" уже направил официальное предложение по трансферу венесуэльского нападающего. "Шахтер" никак не комментирует возможный трансфер 19-летнего форварда.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, когда сообщит о своем будущем. “Люди узнают мое будущее к Евро. Я очень спокойно к этому отношусь. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом”, – сказал Мбаппе. Ожидается, что он присоединится к мадридскому "Реалу".