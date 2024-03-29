УАФ не будет продлевать контракт с Баранкой - Журналист

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка покинет свой пост сегодня, 29 марта. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно информации источника, трудовой договор Баранки истекает сегодня и не будет продлен. Останется ли он в украинском футболе - вопрос открытый. Но точно не в должности главы комитета этики и честной игры УАФ.

Напомним, Франческо получил должность в Ассоциации в декабре 2016 года. Главной задачей итальянца была борьба с договорными матчами. Интересно, что 13 марта УАФ сообщала о том, что он остался на своем посту.