УАФ не будет продлевать контракт с Баранкой - Журналист
Итальянец покинет свой пост сегодня
Фото: пресслужба УАФ
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка покинет свой пост сегодня, 29 марта. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно информации источника, трудовой договор Баранки истекает сегодня и не будет продлен. Останется ли он в украинском футболе - вопрос открытый. Но точно не в должности главы комитета этики и честной игры УАФ.
Напомним, Франческо получил должность в Ассоциации в декабре 2016 года. Главной задачей итальянца была борьба с договорными матчами. Интересно, что 13 марта УАФ сообщала о том, что он остался на своем посту.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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