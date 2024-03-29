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Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

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Новая сфера деятельности для экс-главы СНБО

Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вскоре получит работу в дипломатической сфере.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время представления работы обновленного СНБО.

"Алексей Вячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский уволил Данилова 26 марта - новым секретарем СНБО стал уже бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Как сообщал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале, Данилова могут назначить на должность посла Украины в Норвегии.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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