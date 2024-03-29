Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский
Новая сфера деятельности для экс-главы СНБО
Фото: facebook.com/danilov.oleksiy
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вскоре получит работу в дипломатической сфере.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время представления работы обновленного СНБО.
"Алексей Вячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", - сказал Зеленский.
Напомним,
Как
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения
- ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн