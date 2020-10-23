Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера перекрыла результат всех австрийских команд

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы принес Украине два поражения ("Динамо" от "Ювентуса" и "Зари" от "Лестера") и одну победу ("Шахтера" над "Реалом"). Результата "горняков" (два очка = 0,4 по конвертации Таблицы коэффициентов) оказалось достаточно, чтобы перекрыть результаты всех конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Так, Турция двумя командами не набрала в Таблицу коэффициентов ни одного очка (два поражения). Австрия четырьмя командами набрала те же два очка, или 0,4 балла в Таблицу коэффициентов (поражения "Рапида" и ЛАСКа, ничьи "Зальцбурга" и "Вольфсбергера"). Шотландия также набрала два очка, но поскольку делитель у них меньше, то для Таблицы коэффициентов эти очки ценнее – 0,5 балла.

Второй тур группового раунда еврокубков начнется уже во вторник. Детальный материал о Таблице коэффициентов по итогам недели появится на сайте утром.

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