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Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера перекрыла результат всех австрийских команд

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Никто из конкурентов не набрал на неделе больше, но у Шотландии меньший делитель

Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера перекрыла результат всех австрийских команд
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы принес Украине два поражения ("Динамо" от "Ювентуса" и "Зари" от "Лестера") и одну победу ("Шахтера" над "Реалом"). Результата "горняков" (два очка = 0,4 по конвертации Таблицы коэффициентов) оказалось достаточно, чтобы перекрыть результаты всех конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Так, Турция двумя командами не набрала в Таблицу коэффициентов ни одного очка (два поражения). Австрия четырьмя командами набрала те же два очка, или 0,4 балла в Таблицу коэффициентов (поражения "Рапида" и ЛАСКа, ничьи "Зальцбурга" и "Вольфсбергера"). Шотландия также набрала два очка, но поскольку делитель у них меньше, то для Таблицы коэффициентов эти очки ценнее – 0,5 балла.

Второй тур группового раунда еврокубков начнется уже во вторник. Детальный материал о Таблице коэффициентов по итогам недели появится на сайте утром.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
23.10.2020 в 00:31
По состоянию на 23 октября в копилку страны Динамо принесло 7,5 очков, а Шахтер - 6. Понятно, что главное не как играют, а как считают. На то мы и страна победившего счетоводства. Можно ведь и за неделю очки посчитать, и даже за полтора дня, можно за год, или за 5. Главное, чтобы заказчик подсчетов был доволен.
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