Украина вернула себе одиннадцатое место в Таблице коэффициентов. Шотландия отстает совсем немного
Промежуточные итоги
Победа "Шахтера" над "Реалом" в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) вызвала изменения в позициях Украины в Таблице коэффициентов. Два заработанных очка (0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) позволили нашей стране опередить Шотландию и снова вернуться на одиннадцатое место.
Однако разница между показателями стран невелика – Украина впереди на 0,075 балла. При этом, у обеих Ассоциаций на неделе еще осталось по два матча. Важно добавить, что цена набранных шотландскими представителями очков выше, поскольку у этой Ассоциации меньший делитель.
Матчи украинских и шотландских команд на неделе:
- "Ювентус" 22:00 "Динамо", 2-е декабря;
- "Заря" 19:55 "Лестер", 3-е декабря;
- "Милан" 19:55 "Селтик", 3-е декабря;
- "Рейнджерс" 22:00" Стандард ", 3-е декабря.
Также отметим, что в борьбу втянута также Турция. Сейчас она отстает в ТК от Шотландии на 0,525 балла, от Украины – на 0,6 балла. Имея на этой неделе два матча ("Истанбул" против "Лейпцига" и "Сивасспор" против "Вильярреала"), турки теоретически могут опередить и Шотландию, и Украину.
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