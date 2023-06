В УЕФА, несмотря на дисквалификацию, насчитали России баллы в Таблицу коэффициентов. Они выше, чем у 29-ти Ассоциаций

После полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА отстранил представителей страны-агрессора от соревнований под своей эгидой. При этом организаторы соревнований с самого начала продвигали идею начислить России 4,333 балла в Таблицу коэффициентов как самый низкий личный сезонный показатель за последнюю пятилетку.

В середине сезона, когда намерение УЕФА получило огласку, с официального сайта организации в Таблице коэффициентов был убран показатель баллов России. В графе напротив страны-агрессора был "-". Однако на сайте было примечание, что УЕФА начислит России баллы после окончания еврокубкового сезона.

*Due to the suspension of all Russian national teams and clubs from UEFA competitions until further notice, as decided by the UEFA Executive Committee on 28 February 2022, having as a consequence that no Russian clubs are participating in the current 2022/23 UEFA club competitions season, Russia will be assigned with the lowest amount of coefficient points they have earned over the last five seasons, i.e. 4.333 points for the men’s association club coefficient and 1.750 for the women’s association club coefficient upon completion of the 2022/23 season.