Дикий: По регламенту клубы обязаны выставить на матч Суперкубка основные составы

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча за Суперкубок Украины на 22 сентября.

- Почему перенесли дату проведения розыгрыша Суперкубка Украины?

- Ранее в регламенте проведения этого матча была норма о том, что Суперкубок, как правило, должен быть разыгран до старта чемпионата Украины. Сейчас этой нормы нет. Зато в регламенте записано другое: клубы-участники обязаны выставить на матч Суперкубка Украины основные составы.

Но, учитывая участие многих футболистов из "Динамо" и "Шахтера" на Евро-2020, было принято решение перенести дату проведения поединка за Суперкубок на сентябрь. "Динамо" и "Шахтер" пришли к согласию, и мы также не были против.

- Как перенос на 22 сентября может сказаться на популярности Суперкубка Украины?

- Есть определенное недовольство болельщиков этим решением, но мы надеемся на понимание с их стороны. Что касается места проведения матча за Суперкубок Украины, то оно не изменилось - игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", как и не изменилось время начала встречи - в 21:00, - сказал Дикий.