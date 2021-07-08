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Суперкубок Украины

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Дикий: По регламенту клубы обязаны выставить на матч Суперкубка основные составы

Суперкубок Украины
(1 голосов)

В УПЛ разъяснили позицию по данному вопросу

Дикий: По регламенту клубы обязаны выставить на матч Суперкубка основные составы

Фото: football.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча за Суперкубок Украины на 22 сентября.

- Почему перенесли дату проведения розыгрыша Суперкубка Украины?

- Ранее в регламенте проведения этого матча была норма о том, что Суперкубок, как правило, должен быть разыгран до старта чемпионата Украины. Сейчас этой нормы нет. Зато в регламенте записано другое: клубы-участники обязаны выставить на матч Суперкубка Украины основные составы.

Но, учитывая участие многих футболистов из "Динамо" и "Шахтера" на Евро-2020, было принято решение перенести дату проведения поединка за Суперкубок на сентябрь. "Динамо" и "Шахтер" пришли к согласию, и мы также не были против.

- Как перенос на 22 сентября может сказаться на популярности Суперкубка Украины?

- Есть определенное недовольство болельщиков этим решением, но мы надеемся на понимание с их стороны. Что касается места проведения матча за Суперкубок Украины, то оно не изменилось - игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", как и не изменилось время начала встречи - в 21:00, - сказал Дикий.

Читайте такжеПеренос Суперкубка Украины на сентябрь - плохое решение. Уничтожается любой смысл матча
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (10)
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aleks68
08.07.2021 в 15:07
никто никому ничего не должен.дедушка луческу опять расплачется-"они устали,в лч некому играть"и выйдут играть вторым-третьим составом.таких переносов вообще не должно быть.назначена игра на 25 июля будьте добры играйте без исключений ни для кого.не обращая внимания на чьи-то сопли и слёзы.кто выйдет на поле-ваши проблемы.календарь-это "святое",никаких переносов.играйте через 2-3 дня это ваша работа.за которую и в "динамо"и в "шахтёре"платят деньги.
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
08.07.2021 в 14:42
Дикие нравы абсолютно резинового (где надо) Регламента - почетный трофей, куда надо загонять "из-под палки" ... (
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+1
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
08.07.2021 в 14:40
Популярность этого трофея утвердилась путем идиотского регламента.
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+1
-1
Дядько Петро (Волинь)
08.07.2021 в 14:39
як на вболівальника. то в вересні матч на СК буде на рівень якісніший ніж в через два тижні коли б на поле вийшов один молодняк. Ні. я розумію вболівальників кротів. вони хочуть побачити хоч якусь перемогу свого клуба,
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+1
-3
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2.dc (Николаев)
08.07.2021 в 14:51
Ну да, "на рівень якісніший", и уже точно никому не нужный. Не надо бы за Диким повторяться, он на работе, ему положено глупости говорить ...)
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0
-1
aleks68
08.07.2021 в 15:09
не беспокойся за шахтёр дырявый ..... будет твоё дЫнамо в .опе.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.07.2021 в 14:34
Шо ты плетешь, дыкун.
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+1
-1
ZNAK_VOPROSA
08.07.2021 в 14:19
Надо було наполягати щоб грали у визначений термін, якщо "величний клюб" ФК ШУБИ проти, штраф та технічну поразку
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+3
-2
СТОП крот (Киев)
08.07.2021 в 13:57
Идиоты. Что значит «обязаны». Если клуб не захочет, случайно «травмируются» основные игроки и все. И кто что им сделает?
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+5
-2
Hanter44 (Baburka)
08.07.2021 в 13:49
"но мы надеемся на понимание"-Пипл схавает!
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+3
-2


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