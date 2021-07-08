Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дикий: По регламенту клубы обязаны выставить на матч Суперкубка основные составы
В УПЛ разъяснили позицию по данному вопросу
Фото: football.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча за Суперкубок Украины на 22 сентября.
- Почему перенесли дату проведения розыгрыша Суперкубка Украины?
- Ранее в регламенте проведения этого матча была норма о том, что Суперкубок, как правило, должен быть разыгран до старта чемпионата Украины. Сейчас этой нормы нет. Зато в регламенте записано другое: клубы-участники обязаны выставить на матч Суперкубка Украины основные составы.
Но, учитывая участие многих футболистов из "Динамо" и "Шахтера" на Евро-2020, было принято решение перенести дату проведения поединка за Суперкубок на сентябрь. "Динамо" и "Шахтер" пришли к согласию, и мы также не были против.
- Как перенос на 22 сентября может сказаться на популярности Суперкубка Украины?
- Есть определенное недовольство болельщиков этим решением, но мы надеемся на понимание с их стороны. Что касается места проведения матча за Суперкубок Украины, то оно не изменилось - игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", как и не изменилось время начала встречи - в 21:00, - сказал Дикий.
Популярное сейчас
- Роберт Гегедош - скандально успешный, лучший игрок сезона в Первой лиге
- Сергей Шебек о пенальти в ворота Дании: Позор, что таким образом протащили Англию в финал
- Саутгейт: Пенальти? ВАР все проверил и согласился с решением главного арбитра
- Перенос Суперкубка Украины на сентябрь - плохое решение. Уничтожается любой смысл матча
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
Новости по теме
- 19:44 Украинские Исполнительный директор УПЛ: Официальную позицию Олимпика мы еще не получили
- 16:35 Украинские Дикий: Перенос Суперкубка может вызвать недовольства болельщиков, но нужно поддержать наших парней
- 12:33 Украинские Директор УПЛ: Шахтер в 1-м туре с Ингульцом сыграет 24 июля. Информация по игре Динамо с Олимпиком уточняется