Де Дзерби: Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины против "Динамо" поделился мнением о наставнике киевлян Мирче Луческу.

"Луческу изменился. Сейчас он любит играть длинными пасами и через второй этаж. Я уважаю Луческу за то, что он столько лет сохраняет страсть и любовь к футболу.

Он до сих пор работает на самом высоком уровне", — сказал Де Дзерби в комментарии для Футбол NEWS.