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Де Дзерби: Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу

Суперкубок Украины
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Наставник "Шахтера" - о главном тренере киевлян

Де Дзерби: Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины против "Динамо" поделился мнением о наставнике киевлян Мирче Луческу.

"Луческу изменился. Сейчас он любит играть длинными пасами и через второй этаж. Я уважаю Луческу за то, что он столько лет сохраняет страсть и любовь к футболу.

Он до сих пор работает на самом высоком уровне", — сказал Де Дзерби в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня, 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:00.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию данного матча.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Футбол NEWS

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