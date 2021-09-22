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Де Дзерби: Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу
Наставник "Шахтера" - о главном тренере киевлян
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины против "Динамо" поделился мнением о наставнике киевлян Мирче Луческу.
"Луческу изменился. Сейчас он любит играть длинными пасами и через второй этаж. Я уважаю Луческу за то, что он столько лет сохраняет страсть и любовь к футболу.
Он до сих пор работает на самом высоком уровне", — сказал Де Дзерби в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня, 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:00.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию данного матча.
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