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Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче с Динамо
Украинец получил рассечение в результате столкновения с одноклубником
Фото: ФК Шахтер Донецк
В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" одержал разгромную победу над киевским "Динамо" (3:0)
На старте поединка произошел жуткий момент с участием игроков донецкого клуба. Защитник "горняков" Исмаили в борьбе за мяч высоко поднял ногу и по голове получил его одноклубник Николай Матвиенко.
В течении матча Николай несколько раз покидал поле из-за кровотечения. Отметим, что футболист провел всю встречу с повязкой на голове.
Издание Фокус сообщает, что после игры защитнику наложили целых девять швов.
Позже Исмаили извинился перед товарищем за этот эпизод.
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