Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче с Динамо

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" одержал разгромную победу над киевским "Динамо" (3:0)

На старте поединка произошел жуткий момент с участием игроков донецкого клуба. Защитник "горняков" Исмаили в борьбе за мяч высоко поднял ногу и по голове получил его одноклубник Николай Матвиенко.

В течении матча Николай несколько раз покидал поле из-за кровотечения. Отметим, что футболист провел всю встречу с повязкой на голове.

Издание Фокус сообщает, что после игры защитнику наложили целых девять швов.

Позже Исмаили извинился перед товарищем за этот эпизод.