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Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче с Динамо

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Украинец получил рассечение в результате столкновения с одноклубником

Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче с Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" одержал разгромную победу над киевским "Динамо" (3:0)

На старте поединка произошел жуткий момент с участием игроков донецкого клуба. Защитник "горняков" Исмаили в борьбе за мяч высоко поднял ногу и по голове получил его одноклубник Николай Матвиенко.

В течении матча Николай несколько раз покидал поле из-за кровотечения. Отметим, что футболист провел всю встречу с повязкой на голове.

Издание Фокус сообщает, что после игры защитнику наложили целых девять швов.

Позже Исмаили извинился перед товарищем за этот эпизод.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Фокус

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Комментарии (8)
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kazimko. vasiliy (Київ)
24.09.2021 в 10:08
А чому не було вилучення7
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0
0
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ProstoFAN (Донецк)
24.09.2021 в 10:37
за что? сформулируй четко причину удаления
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+1
0
friday13 (Львів)
24.09.2021 в 10:05
ісмаїлі мав червону отримати. помилка арбітра
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
24.09.2021 в 10:17
Ну да! Ну да!А еще поставить штрафной в сторону Динамо.
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
24.09.2021 в 09:03
Мало
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+1
0
aleks68
24.09.2021 в 09:49
наложи себе швы на свой вонючий рот и обрубай руки чтобы не лезть клавиатуре недоношенный долб....б
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+1
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
24.09.2021 в 10:04
Бояра на тебе погано дiе !
0
0
Acsakal (Kharkov)
24.09.2021 в 08:44
А скільки шипів на бутсе Ісмаїлі?
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+1
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