Кузнецов: В Турции пересмотрел около 15 матчей, получил всю нужную информацию

Наставник юношеской сборной Украины U-19 Олег Кузнецов находился в Турции, где на сборах клубов воочию наблюдал за кандидатами в свою команду. О результатах этой поездки наставник рассказал официальному сайту УАФ.

Командировки получилось полезным. Мы с ребятами не виделись с ноября прошлого года, а учитывая то, что следующий наш сбор начнется непосредственно перед стартом элит-раунда Евро-2020, нужно было посмотреть, как выглядят футболисты. К сожалению, некоторых кадровых потерь нам уже не избежать. Из-за травмы уже точно не сыграет в элит-раунде Николай Михайленко, под вопросом участие в турнире и Даниила Хондака, который получил повреждения.

- От клубных тренеров получили информацию?

- Да, мы общались. Тренеры рекомендовали нам некоторых футболистов 2002 года рождения, которые могут составить конкуренцию, поэтому обратим внимание и на них. Хотя в приоритете, конечно же, те игроки, которые в квалификационном турнире зарабатывали путевку в элитный раунд Евро.

- Сколько матчей посмотрели вживую?

- В паузах между нужными мне спаррингами удалось увидеть поединки основных составов "Динамо" и "Шахтера". Вообще, наверное, пересмотрел около 15-ти матчей. Но главное, что я получил всю нужную мне информацию о кандидатах в сборную.