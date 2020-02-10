  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Кузнецов: В Турции пересмотрел около 15 матчей, получил всю нужную информацию
В тренде

Кузнецов: В Турции пересмотрел около 15 матчей, получил всю нужную информацию

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной U-19 понаблюдал в Турции за сборами украинских клубов

Кузнецов: В Турции пересмотрел около 15 матчей, получил всю нужную информацию
Новина українською

Наставник юношеской сборной Украины U-19 Олег Кузнецов находился в Турции, где на сборах клубов воочию наблюдал за кандидатами в свою команду. О результатах этой поездки наставник рассказал официальному сайту УАФ.

Командировки получилось полезным. Мы с ребятами не виделись с ноября прошлого года, а учитывая то, что следующий наш сбор начнется непосредственно перед стартом элит-раунда Евро-2020, нужно было посмотреть, как выглядят футболисты. К сожалению, некоторых кадровых потерь нам уже не избежать. Из-за травмы уже точно не сыграет в элит-раунде Николай Михайленко, под вопросом участие в турнире и Даниила Хондака, который получил повреждения.

- От клубных тренеров получили информацию?

- Да, мы общались. Тренеры рекомендовали нам некоторых футболистов 2002 года рождения, которые могут составить конкуренцию, поэтому обратим внимание и на них. Хотя в приоритете, конечно же, те игроки, которые в квалификационном турнире зарабатывали путевку в элитный раунд Евро.

- Сколько матчей посмотрели вживую?

- В паузах между нужными мне спаррингами удалось увидеть поединки основных составов "Динамо" и "Шахтера". Вообще, наверное, пересмотрел около 15-ти матчей. Но главное, что я получил всю нужную мне информацию о кандидатах в сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-19 Олег Кузнецов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...