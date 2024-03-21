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Кревсун: Рад, что удалось забить и помочь сборной Украины победить

Юношеские сборные Украины

Хавбек сине-желтых рассказал о победе над Северной Македонией U-19

Кревсун: Рад, что удалось забить и помочь сборной Украины победить

Фото: ffm.com.mk

Новина українською

Полузащитник сборной Украины U-19 Даниил Кревсун прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0) в матче квалификации чемпионата Европы.

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"Я считаю, что команда провела очень хорошую игру, каждый сделал все возможное от себя на футбольном поле, сегодня можем еще радоваться, но с завтрашнего дня мы должны забыть за это, потому что дело у нас еще не сделано, наша цель выйти из этой группы.

Я очень рад, что удалось забить и помочь команде победить в этой игре, но наше дело еще не доделано, так уже будем готовиться к следующей игре", – сказал Кревсун.

Напомним, свой следующий матч наша команда проведет в субботу, 23 марта, против Латвии.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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