Кревсун: Рад, что удалось забить и помочь сборной Украины победить

Полузащитник сборной Украины U-19 Даниил Кревсун прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0) в матче квалификации чемпионата Европы.

"Я считаю, что команда провела очень хорошую игру, каждый сделал все возможное от себя на футбольном поле, сегодня можем еще радоваться, но с завтрашнего дня мы должны забыть за это, потому что дело у нас еще не сделано, наша цель выйти из этой группы.

Я очень рад, что удалось забить и помочь команде победить в этой игре, но наше дело еще не доделано, так уже будем готовиться к следующей игре", – сказал Кревсун.