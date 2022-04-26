Талант Динамо U-19 получит французское гражданство - журналист
Футболист находится сейчас в родной стране - Сенегале
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, куда исчез сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло.
"Когда Диалло исчез с радаров после матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга", появились слухи, что он вообще покинул клуб. Я узнал у "Динамо", что это не так. Диалло поехал в Париж, как я понимаю, получать французский паспорт. У Самбы есть контракт с "Динамо", он подписал его в конце 2021-го почти на 5 лет.
Он дал патриотическое интервью, сказав, что готов вернуться в Киев, если война закончится, но при этом его люди уже работают над другими вариантами. Его делами занимается Васильев, который своего не упустит. По моей информации, Мирча Луческу не был в восторге от Диалло. Он отмечал, что у него нет эмоциональной стабильности.
Если Витиньо не был готов играть на таком уровне, его нужно было подготовить, то что мы сейчас обсуждаем Диалло", - подытожил журналист.
Отметим, что перспективный нападающий присоединился к "Динамо" летом прошлого года. 19-летний футболист выступает в молодежной команде киевлян, в которой отличился 18-ю голами в 23-х матчах.
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