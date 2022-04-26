  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Талант Динамо U-19 получит французское гражданство - журналист
В тренде

Талант Динамо U-19 получит французское гражданство - журналист

U-19
(1 голосов)

Футболист находится сейчас в родной стране - Сенегале

Талант Динамо U-19 получит французское гражданство - журналист

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, куда исчез сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло.

"Когда Диалло исчез с радаров после матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга", появились слухи, что он вообще покинул клуб. Я узнал у "Динамо", что это не так. Диалло поехал в Париж, как я понимаю, получать французский паспорт. У Самбы есть контракт с "Динамо", он подписал его в конце 2021-го почти на 5 лет.

Он дал патриотическое интервью, сказав, что готов вернуться в Киев, если война закончится, но при этом его люди уже работают над другими вариантами. Его делами занимается Васильев, который своего не упустит. По моей информации, Мирча Луческу не был в восторге от Диалло. Он отмечал, что у него нет эмоциональной стабильности.

Если Витиньо не был готов играть на таком уровне, его нужно было подготовить, то что мы сейчас обсуждаем Диалло", - подытожил журналист.

Читайте такжеДиалло: Я готов вернуться в Киев

Отметим, что перспективный нападающий присоединился к "Динамо" летом прошлого года. 19-летний футболист выступает в молодежной команде киевлян, в которой отличился 18-ю голами в 23-х матчах.

Читайте такжеГлавный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...