Талант Динамо U-19 получит французское гражданство - журналист

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, куда исчез сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло.

"Когда Диалло исчез с радаров после матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга", появились слухи, что он вообще покинул клуб. Я узнал у "Динамо", что это не так. Диалло поехал в Париж, как я понимаю, получать французский паспорт. У Самбы есть контракт с "Динамо", он подписал его в конце 2021-го почти на 5 лет.

Он дал патриотическое интервью, сказав, что готов вернуться в Киев, если война закончится, но при этом его люди уже работают над другими вариантами. Его делами занимается Васильев, который своего не упустит. По моей информации, Мирча Луческу не был в восторге от Диалло. Он отмечал, что у него нет эмоциональной стабильности.

Если Витиньо не был готов играть на таком уровне, его нужно было подготовить, то что мы сейчас обсуждаем Диалло", - подытожил журналист.