Тренер Гента: Яремчук хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными
Все хорошо, прекрасная маркиза
Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прояснил ситуацию с травмой украинского форварда Романа Яремчука, а также слухами о том, что
"На данный момент Яремчук травмирован, у него проблемы со спиной. Это главная причина, почему он не прилетел на завтрашний матч с "Динамо".
Что касается интереса к Яремчуку со стороны итальянских клубов, то в футболе может случиться все, что угодно и вы никогда не знаете, что будет завтра. Сейчас он является частью "Гента", он хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными", - сказал де Деккер.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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