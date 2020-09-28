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Тренер Гента: Яремчук хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными

Наши за границей
(1 голосов)

Все хорошо, прекрасная маркиза

Тренер Гента: Яремчук хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными
Новина українською

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прояснил ситуацию с травмой украинского форварда Романа Яремчука, а также слухами о том, что футболист конфликтует с руководством и хочет покинуть клуб.

"На данный момент Яремчук травмирован, у него проблемы со спиной. Это главная причина, почему он не прилетел на завтрашний матч с "Динамо".

Что касается интереса к Яремчуку со стороны итальянских клубов, то в футболе может случиться все, что угодно и вы никогда не знаете, что будет завтра. Сейчас он является частью "Гента", он хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными", - сказал де Деккер.

Читайте такжеДинамо – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча
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В статье: Роман Яремчук Гент Вим де Деккер
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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