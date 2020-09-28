Тренер Гента: Яремчук хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прояснил ситуацию с травмой украинского форварда Романа Яремчука, а также слухами о том, что футболист конфликтует с руководством и хочет покинуть клуб .

"На данный момент Яремчук травмирован, у него проблемы со спиной. Это главная причина, почему он не прилетел на завтрашний матч с "Динамо".

Что касается интереса к Яремчуку со стороны итальянских клубов, то в футболе может случиться все, что угодно и вы никогда не знаете, что будет завтра. Сейчас он является частью "Гента", он хочет играть за наш клуб. Его отношения с клубом можно назвать нормальными", - сказал де Деккер.