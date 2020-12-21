Гасперини - после победы над Ромой: Очень доволен Малиновским
Украинский легионер провел 80 минут на поле, голов не забивал, лишь отметился желтой карточкой
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини по завершении матча Серии А с "Ромой" (4:1) высказался о своих подопечных.
- Очень доволен Малиновским и Миранчуком, который еще во вторник был на самоизоляции из-за коронавируса. У нас больше шансов выступать хорошо, когда у нас больше вариантов с составом.
О конфликте с Алехандро Гомесом? Когда злится тренер – это плохо. Когда злится президент клуба – все намного сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы об этом. Клуб разберется, – цитирует Гасперини Football Italia.
Читайте такжеМалиновский забил 10-й гол в составе Аталанты
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Одна замена перевернули все с ног на голову. Аталанта - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
- Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
- Примера. 14-й тур. Эйбар - Реал 1:3. Начали за здравие, но потом...
- Юрий Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...