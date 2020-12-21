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Гасперини - после победы над Ромой: Очень доволен Малиновским

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Украинский легионер провел 80 минут на поле, голов не забивал, лишь отметился желтой карточкой

Гасперини - после победы над Ромой: Очень доволен Малиновским
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини по завершении матча Серии А с "Ромой" (4:1) высказался о своих подопечных.

- Очень доволен Малиновским и Миранчуком, который еще во вторник был на самоизоляции из-за коронавируса. У нас больше шансов выступать хорошо, когда у нас больше вариантов с составом.

О конфликте с Алехандро Гомесом? Когда злится тренер – это плохо. Когда злится президент клуба – все намного сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы об этом. Клуб разберется, – цитирует Гасперини Football Italia.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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