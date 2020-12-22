Вернидуб о Шерифе: Не стал ждать других предложений, потому что можно и не дождаться
Украинский тренер принял лидера чемпионата Молдовы
Экс-тренер луганской "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение на
"Не стал ждать других предложений, потому что можно сидеть и не дождаться. Надо работать, а там жизнь покажет. Над предложением "Шерифа" думал около месяца. Побывал в Тирасполе, познакомился с условиями. Хотя и так всем известно, что у "Шерифа" идеальная инфраструктура - стадион, манеж, много тренировочных полей, как для первой команды, также есть все условия для академии.
Задачи? Их никто не отменял. Команда из года в год борется только за чемпионство, выигрывает этот титул. Это и так понятно. Что касается еврокубков, то будет стоять задача пробиться в групповой турнир. Будем стараться", - сказал Вернидуб.
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Напомним, что на данный момент в турнирной таблице чемпионата Молдовы лидирует "Шериф", опережая "Петрокуб" на 9 очков. Первый официальный матч в новом году "Шериф" проведет 20 февраля.
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