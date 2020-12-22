  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернидуб о Шерифе: Не стал ждать других предложений, потому что можно и не дождаться
В тренде

Вернидуб о Шерифе: Не стал ждать других предложений, потому что можно и не дождаться

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский тренер принял лидера чемпионата Молдовы

Вернидуб о Шерифе: Не стал ждать других предложений, потому что можно и не дождаться
Новина українською

Экс-тренер луганской "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера тираспольского "Шерифа".

"Не стал ждать других предложений, потому что можно сидеть и не дождаться. Надо работать, а там жизнь покажет. Над предложением "Шерифа" думал около месяца. Побывал в Тирасполе, познакомился с условиями. Хотя и так всем известно, что у "Шерифа" идеальная инфраструктура - стадион, манеж, много тренировочных полей, как для первой команды, также есть все условия для академии.

Задачи? Их никто не отменял. Команда из года в год борется только за чемпионство, выигрывает этот титул. Это и так понятно. Что касается еврокубков, то будет стоять задача пробиться в групповой турнир. Будем стараться", - сказал Вернидуб.

Читайте такжеЮрий Вернидуб: Зеленский сильнее и честнее Порошенко

Напомним, что на данный момент в турнирной таблице чемпионата Молдовы лидирует "Шериф", опережая "Петрокуб" на 9 очков. Первый официальный матч в новом году "Шериф" проведет 20 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...