Вернидуб о Шерифе: Не стал ждать других предложений, потому что можно и не дождаться

Экс-тренер луганской "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера тираспольского "Шерифа".

"Не стал ждать других предложений, потому что можно сидеть и не дождаться. Надо работать, а там жизнь покажет. Над предложением "Шерифа" думал около месяца. Побывал в Тирасполе, познакомился с условиями. Хотя и так всем известно, что у "Шерифа" идеальная инфраструктура - стадион, манеж, много тренировочных полей, как для первой команды, также есть все условия для академии.

Задачи? Их никто не отменял. Команда из года в год борется только за чемпионство, выигрывает этот титул. Это и так понятно. Что касается еврокубков, то будет стоять задача пробиться в групповой турнир. Будем стараться", - сказал Вернидуб.

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Напомним, что на данный момент в турнирной таблице чемпионата Молдовы лидирует "Шериф", опережая "Петрокуб" на 9 очков. Первый официальный матч в новом году "Шериф" проведет 20 февраля.