  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
В тренде

Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья

Наши за границей
(1 голосов)

По версии SofaScore и WhoScored

Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья

Новина українською

В рамках 33-го тура Серии А "Аталанта" принимала дома "Болонью" и победила со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Руслан Малиновский, который на 22-й минуте открыл счет в матче и на 59-й отличился результативной передачей.

Всего 27-летний украинец провел на поле 70 минут и за это время нанес 2 удара в створ ворот, отдал 39 точных передач (85%), 6 ключевых пасов, создал 2 голевых момента, совершил 2 обводки, выиграл 6 из 6 единоборств, дважды отобрал мяч и заработал 1 фол.

Читайте такжеМалиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО

Исходя из данных показателей, Руслан был признан лучшим игроком матча "Аталанта" - "Болонья" и получил оценки 9,4 от WhoScored и 9,5 от SofaScore.

Отметим, что от WhoScored оценку 9,4 также получил Луис Муриэль.

Читайте такжеСерия А. Малиновский и Аталанта издеваются над Болоньей
Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья - изображение 1
Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...