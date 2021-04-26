Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья

В рамках 33-го тура Серии А "Аталанта" принимала дома "Болонью" и победила со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Руслан Малиновский, который на 22-й минуте открыл счет в матче и на 59-й отличился результативной передачей.

Всего 27-летний украинец провел на поле 70 минут и за это время нанес 2 удара в створ ворот, отдал 39 точных передач (85%), 6 ключевых пасов, создал 2 голевых момента, совершил 2 обводки, выиграл 6 из 6 единоборств, дважды отобрал мяч и заработал 1 фол.

Исходя из данных показателей, Руслан был признан лучшим игроком матча "Аталанта" - "Болонья" и получил оценки 9,4 от WhoScored и 9,5 от SofaScore.

Отметим, что от WhoScored оценку 9,4 также получил Луис Муриэль.