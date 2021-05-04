Аусси: Не могу сказать, что между чемпионатами Украины и Беларуси пропасть

Украинский защитник "Торпедо-БелАЗ" Алан Аусси, права на которого принадлежат киевскому "Динамо" , рассказал о своих дальнейших карьерных планах, а также сравнил чемпионаты Беларуси и Украины.

— В сентябре истекает срок твоей аренды в "Торпедо-БелАЗ". Результаты команды могут повлиять на решение остаться или уйти?

— Всегда на подобные вопросы отвечаю одинаково: в футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Например, я узнал, что продолжу карьеру в "Торпедо" буквально за неделю до того, как перешел. Это достаточно неожиданно для меня произошло. Когда уезжал в ту же Чехию, тоже все спонтанно случилось. Сейчас выступаю за жодинскую команду на правах аренды, а принадлежу киевскому "Динамо". И есть много разных вариантов, как может сложиться ситуация. Не хочу раньше времени загадывать, придумывать.

Много раз говорил в интервью, что счастлив находиться в "Торпедо", и что здесь классный коллектив. И я, наверное, ни разу в карьере не был в таком коллективе. Очень дружные ребята собрались. Поэтому посмотрим, как все будет.

— Как тебе уровень белорусского чемпионата, и есть ли пропасть между ним и украинским?

— Не могу сказать, что между чемпионатами пропасть. Но за счет киевского "Динамо", "Шахтера", которые регулярно добираются до групповых стадий еврокубков, разница, конечно, есть. Вот эти команды явно выделяются на фоне белорусских. Но пропасти между турнирами, наверное, нет.

Что же касается моего мнения о самом чемпионате, он крут тем, что очень непредсказуем. Мы, например, обыграли "Витебск", а затем эта команда сыграла вничью с Брестом. Мы, в свою очередь, проиграли "Динамо". И все так наслаивается. На самом деле здорово, когда так. Когда есть интрига, когда судьба каждого матча решается на последних минутах. Вот это я заметил. Редко можно столкнуться с тем, что какая-то команда забила два мяча в первом тайме, потом еще два после перерыва и спокойненько доигрывает.