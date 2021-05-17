Финиш сезона под угрозой: сегодня Виктор Коваленко пройдет медобследование - СМИ

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вряд ли будет рассчитывать на украинского полузащитника Виктора Коваленко в конце этого сезона. Об этом сообщает Tutto Atalanta ссылаясь на L’Eco di Bergamo.

По информации источника, даже если сегодня медицинское обследование покажет, что у украинца нет серьезной травмы, Гасперини вряд ли задействует украинца в заключительном матче чемпионата против "Милана" и финале Кубка Италии против "Ювентуса". Он планирует чаще выпускать его на поле уже в следующем розыгрыше Серии А.

Связано это с тем, что сейчас у 25-летнего футболиста период привыкания к игровой системе и требованиям тренера.

Напомним, что в текущем сезоне Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0). Украинец вышел на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского на 87-й минуте.