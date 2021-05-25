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Тренер Нюрнберга похвалил украинского форварда

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Специалист оценил игру 19-летнего футболиста

Тренер Нюрнберга похвалил украинского форварда

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

Главный тренер "Нюрнберга" Роберт Клаус поделился мнением об форварде украинского происхождения Эрика Шуранова.

"Знаем, что Шуранов застывает у ворот. Чем больше мы командно освобождаем пространство впереди, тем выше его шансы забить. У Эрика великолепное чувство гола.

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В перерыве матча с "Ганновером" (2:1) мы сказали ему: "Эрик, ты забил один, давай теперь и второй мяч", - цитирует Клауса ресурс Bild.

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Напомним, что в текущем сезоне второй Бундеслиги 19-летний футболист за "Нюрнберг" во всех турнирах провел 21 матч, в котором забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Нюрнберг Эрик Шуранов
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