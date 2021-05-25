Тренер Нюрнберга похвалил украинского форварда
Специалист оценил игру 19-летнего футболиста
Фото: transfermarkt.ru
Главный тренер "Нюрнберга" Роберт Клаус поделился мнением об форварде украинского происхождения Эрика Шуранова.
"Знаем, что Шуранов застывает у ворот. Чем больше мы командно освобождаем пространство впереди, тем выше его шансы забить. У Эрика великолепное чувство гола.
В перерыве матча с "Ганновером" (2:1) мы сказали ему: "Эрик, ты забил один, давай теперь и второй мяч", - цитирует Клауса ресурс Bild.
Напомним, что в текущем сезоне второй Бундеслиги 19-летний футболист за "Нюрнберг" во всех турнирах провел 21 матч, в котором забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- "Из-за Лавриненко". Ситало объяснил трансфер в Ингулец
- Президент тернопольской Нивы: Для спасения клуба необходимо около трех миллионов гривен
- Суркис: Желаем Шахтеру встретить следующий день рождения на Донбасс Арене в украинском Донецке
- Яремчук получил травму в игре против Мехелена
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО