Малиновский в ближайшее время может перенести операцию - известны сроки восстановления хавбека

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время может принять решение об операции. Об этом сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L’Eco di Bergamo.

Речь идет о хирургическом вмешательстве на грыже живота.

Эта проблема беспокоила украинца еще в прошлом сезоне. Сам полузащитник в начале июня заявлял о необходимости операции.

Отмечается, что если операция будет проведена, то на восстановление Малиновскому понадобится около 40 дней.

Украинец сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим поединком он почувствовал сильную боль приводящей мышце. Скорее всего, это повреждение связано с грыжей.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.