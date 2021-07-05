Малиновский в ближайшее время может перенести операцию - известны сроки восстановления хавбека
Эта проблема беспокоила украинца еще в прошлом сезоне
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время может принять решение об операции. Об этом сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L’Eco di Bergamo.
Речь идет о хирургическом вмешательстве на грыже живота.
Эта проблема беспокоила украинца еще в прошлом сезоне. Сам полузащитник в начале июня заявлял о необходимости операции.
Отмечается, что если операция будет проведена, то на восстановление Малиновскому понадобится около 40 дней.
Украинец сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим поединком он почувствовал сильную боль приводящей мышце. Скорее всего, это повреждение связано с грыжей.
Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.
Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.
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