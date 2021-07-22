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Тренер Гента: После личной беседы станет понятно, сыграет ли Роман Яремчук за наш клуб

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец пропустит матчи против норвежской "Волеренги"

Тренер Гента: После личной беседы станет понятно, сыграет ли Роман Яремчук за наш клуб

Фото: kaagent.be

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о будущем украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском клубе.

"Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Спрошу, как обстоят его дела и узнаю о чем он думает.

Тогда и посмотрим, будет ли он за нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится", – сказал Ванхазебрук.

Напомним, ранее сообщалось, что Яремчук согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой".

Украинец также не попал в заявку "Гента" на квалификацию Лиги конференций.

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В статье: Роман Яремчук Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
Voetbalprimeur.be

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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
22.07.2021 в 15:32
Вже би перейшов хоч кудись! Чому всі футболісти нормально проводять трансфери, а в наших завжди як не в людей. Ярмоленко з Коноплянкою 7 трансферних вікон покидали УПЛ. Яремчук вже третє вікно нікуди перейти не може.
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