Тренер Гента: После личной беседы станет понятно, сыграет ли Роман Яремчук за наш клуб

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о будущем украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском клубе.

"Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Спрошу, как обстоят его дела и узнаю о чем он думает.

Тогда и посмотрим, будет ли он за нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится", – сказал Ванхазебрук.