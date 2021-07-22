Тренер Гента: После личной беседы станет понятно, сыграет ли Роман Яремчук за наш клуб
Украинец пропустит матчи против норвежской "Волеренги"
Фото: kaagent.be
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о будущем украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском клубе.
"Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Спрошу, как обстоят его дела и узнаю о чем он думает.
Тогда и посмотрим, будет ли он за нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится", – сказал Ванхазебрук.
Напомним, ранее сообщалось, что Яремчук согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой".
Украинец также не попал в заявку "Гента" на квалификацию Лиги конференций.
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Источник:Voetbalprimeur.be
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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
22.07.2021 в 15:32
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