Милованов: Мечтаю попасть в национальную сборную Украины

Правый защитник хихонского "Спортинга" Богдан Милованов прокомментировал свой гол в Кубке Испании против "Вильярреала" , а также свои выступления в Испании:

“ — Богдан, этот гол — пока самый важный в твоей карьере?

— Думаю, да. Хотя я забиваю не много, поэтому для меня каждый гол особенный (улыбается). В нынешнем сезоне это уже второй мяч, и первый тоже был важным, поскольку я его забил в принципиальной встрече с “Луго”. Никогда не забуду и гол в составе молодежной сборной Украины на Мальте.

— В первом тайме ты мог забить еще…

— Да, этот момент был еще лучше, но я пробил выше ворот. Мы хорошо разыграли угловой — так, как планировали на тренировке. У “Вильярреала”, к слову, очень хорошие стандарты, но мы их немного удивили своими заготовками.

— Со стороны соперника была какая-то недооценка?

— Нет. Мне показалось, что “Вильярреал” играл с максимальным настроем. У него не было несколько основных футболистов, уехавших на Кубок Африки, но и наш состав оказался не самым боевым. Лидеры атаки появились на поле только во втором тайме.

Конечно, нам приходилось много обороняться, и мы это хорошо делали. Понимали, что все команды Унаи Эмери — кубковые. Знали, что в двух предыдущих стадиях турнира участник 1/8 финала Лиги чемпионов забил 15 мячей, а три последних матча в Ла Лиге эта команда выиграла. Однако “Спортинг” победил, наш коллектив оказался хорошо готов к этой игре.

— Теперь в Кубке Испании вы сыграете с Кадисом. Аппетит приходит во время еды?

— Конечно, в Хихоне все ждут продолжения. Тем более что мы будем принимать Кадис на своем поле. Да, эта команда тоже выступает в высшем дивизионе, но дома “Спортинг”способен на многое.

— Вы хорошо начали чемпионат. Шли на первом месте, а потом опустились на 12-е. Что случилось?

— Мы сами долго не могли понять, в чем дело. Были хорошие матчи, но они не приносили очки. Попали в какую-то яму. Я думаю, что такая полоса бывает у всех команд, но “Спортинг” ее уже преодолел и снова начал побеждать.

— Перед вами стоит задача выйти в Ла Лигу?

— Конечно. Этот вопрос в Хихоне никогда не обсуждается, потому что клуб с такими традициями должен выступать только на высшем уровне. Для болельщиков нашего города это настоящая мечта, и мы постараемся их порадовать. Будет сложно, но шансы еще есть.

— В "Спортинге" выступает еще один украинец — Василий Кравец. Вы с ним хорошо общаетесь?

— Конечно. Мы познакомились почти три года назад, когда я приезжал на сбор национальной команды Украины. Потом не общались, но теперь хорошо подружились. Вася — очень хороший и веселый парень. Всегда на позитиве. Подтягивает мои знания украинского языка.

— Богдан, сразу после игры до тебя было не просто дозвониться. Долго разбирал сообщения на телефоне?

— Да, признаюсь, это было нелегко (улыбается). Когда зашел в раздевалку и взял телефон в руки — чуть не испугался. Впрочем, все эти эмоции быстро прошли. Уже утром ты понимаешь, что нужно дальше работать. Еще больше работать.

— Чтобы пришло сообщение из национальной сборной?

— Безусловно, это моя мечта. Я понимаю, что попасть в сборную Украины непросто, но буду работать, чтобы она осуществилась.

Мне очень понравилось играть за молодежную сборную. Представители этой команды меня всегда поддерживают и до сих пор поздравляют с победами. Я очень рад, что сейчас у подопечных Руслана Ротаня хороший результат. Желаю молодежке попасть на чемпионат Европы, - сказал Милованов.