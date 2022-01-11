Реал готов отдать Лунина в аренду в Аякс при одном условии

Ранее мы сообщали о том, что "Аякс" рассматривает вариант с арендой украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. Ныне амстердамский клуб ищет нового вратаря в связи с уходом Андре Онаны, который в конце сезона перейдет в "Интер".

Как пишет DefensaCentral, "сливочные" готовы рассмотреть возможность ухода своего номинального второго кипера на правах аренды. Однако Лунин уедет в аренду в "Аякс" только в том случае, если "Реал" получит гарантии регулярной игровой практики для украинца. Именно это будет определяющим условием в переговорах между мадридцами и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний Лунин в составе королевского клуба провел один матч в Кубке Испании против "Алькояно", пропустив один мяч.