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Реал готов отдать Лунина в аренду в Аякс при одном условии

Наши за границей
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(2 голосов)

Нидерландский клуб ищет нового кипера

Реал готов отдать Лунина в аренду в Аякс при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Diego Souto

Новина українською

Ранее мы сообщали о том, что "Аякс" рассматривает вариант с арендой украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. Ныне амстердамский клуб ищет нового вратаря в связи с уходом Андре Онаны, который в конце сезона перейдет в "Интер".

Как пишет DefensaCentral, "сливочные" готовы рассмотреть возможность ухода своего номинального второго кипера на правах аренды. Однако Лунин уедет в аренду в "Аякс" только в том случае, если "Реал" получит гарантии регулярной игровой практики для украинца. Именно это будет определяющим условием в переговорах между мадридцами и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний Лунин в составе королевского клуба провел один матч в Кубке Испании против "Алькояно", пропустив один мяч.

Читайте такжеМатч глазами вратаря - Реал выпустил видеоролик, посвященный Лунину
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В статье: Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
defensacentral.com

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
11.01.2022 в 11:48
А смысл Аяксу наигрывать вратаря, который свалит по окончанию сезона в прежний клуб??
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0
0
Caballero (DC)
11.01.2022 в 11:12
Реал просто глумиться - "гарантії регулярної ігрової практики" - самі не дають грати, а від інших вимагають гарантії. Це як кцапія вимагає "гарантій безпеки" після окупації частин Молдови, Грузії, України...
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+5
-1
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 11:41
З паРашою потрібно не Реал порівнювати, а сепарську Барсу, яка вважає що вона нікому нічого не винна, нікому нічого не буде платити, а винні навпаки всі їй і за нею мають грати безкоштовно..
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:44
Який ідіот-тренер дасть цьому лузеру можливиість постійно "привозити"? Хіба з якої Сегунди чи Терсенди?)
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+2
-3


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