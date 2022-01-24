Пресс-атташе сборной Польши снова опровергает информацию о назначении Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера "кадры" Андрея Шевченко :

"Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать — новый главный тренер будет объявлен 31 января. Все остальное — слухи", — сказал Квятковский.

Интересно, что Квятковский опровергал назначение Шевченко и неделю назад , когда слухи о назначении Шевченко только стали появляться в польской прессе.

Ранее сообщалось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.