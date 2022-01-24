Пресс-атташе сборной Польши снова опровергает информацию о назначении Шевченко
В Польше упорно все отрицают
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Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о
"Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать — новый главный тренер будет объявлен 31 января. Все остальное — слухи", — сказал Квятковский.
Интересно, что Квятковский
Ранее сообщалось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.
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