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Пресс-атташе сборной Польши снова опровергает информацию о назначении Шевченко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

В Польше упорно все отрицают

Пресс-атташе сборной Польши снова опровергает информацию о назначении Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера "кадры" Андрея Шевченко:

"Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать — новый главный тренер будет объявлен 31 января. Все остальное — слухи", — сказал Квятковский.

Интересно, что Квятковский опровергал назначение Шевченко и неделю назад, когда слухи о назначении Шевченко только стали появляться в польской прессе.

Ранее сообщалось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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Источник:
sport24

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Комментарии (3)
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фрілансер (Львів)
24.01.2022 в 19:55
Скільки ж можна пхати Шевченка на тренерський Олімп!? Думаєте, польський футбольний союз боляче головою в сосну вдарився? й не бачить усіх заслуг талановитого футбаліста в минулому?
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
24.01.2022 в 19:23
Кого зараз цікавить офіційна інформація. Преса написала значить правда, навіть якщо польська федерація не в курсі
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0
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download1 (huyersk)
24.01.2022 в 18:56
Чуткі чутків чутків.Сайти, що їх ширять - жовті! Робіть висновки
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