Transfermarkt назвал сумму, которую Фехервар заплатил Динамо за Шабанова

Вчера, 2 февраля, защитник "Динамо" Артем Шабанов на постоянной основе перешел в венгерский клуб МОЛ "Фехервар" .

Футболист подписал с клубом контракт на 2,5 года, однако финансовые условия трансфера, как это часто бывает, стороны не афишировали.

Впрочем, для портала Transfermarkt нет ничего неизвестного. Так, по данным источника трансфер украинца обошелся венгерскому клубу в 700 тысяч евро.

Интересно, что по оценкам этого же сайта рыночная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.

Напомним, что кроме Шабанова в "Фехерваре" играют еще три украинца – Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк.