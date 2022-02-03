Transfermarkt назвал сумму, которую Фехервар заплатил Динамо за Шабанова
Не продешевили ли киевляне?
Вчера, 2 февраля, защитник "Динамо" Артем Шабанов на постоянной основе
Футболист подписал с клубом контракт на 2,5 года, однако финансовые условия трансфера, как это часто бывает, стороны не афишировали.
Впрочем, для портала Transfermarkt нет ничего неизвестного. Так, по данным источника трансфер украинца обошелся венгерскому клубу в 700 тысяч евро.
Интересно, что по оценкам этого же сайта рыночная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.
Напомним, что кроме Шабанова в "Фехерваре" играют еще три украинца – Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк.
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