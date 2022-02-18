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Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю

Наши за границей
(1 голосов)

Амаури восхищен украинским полузащитником

Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю

Фото: atalanta.it

Новина українською

Экс-форвард "Ювентуса" и сборной Италии Амаури рассказал о том, каких игроков он бы хотел увидеть в туринском клубе.

"Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона "Ювентус", но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.

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Если не считать гол "Ювентусу, ", то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю", – цитирует Амаури Tuttomercatoweb.

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В статье: Ювентус (Турин) Амаури Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (2)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
18.02.2022 в 09:53
Пора Малине в Юве,Гаспа вже за*бав с замінами )Мені він нагадує Недведа чимось
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Цап-царап (Харків)
18.02.2022 в 09:44
Так, кто там яйца подкатывает...
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