Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю

Экс-форвард "Ювентуса" и сборной Италии Амаури рассказал о том, каких игроков он бы хотел увидеть в туринском клубе.

"Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона "Ювентус", но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.

Если не считать гол "Ювентусу, ", то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю", – цитирует Амаури Tuttomercatoweb.