Экс-игрок Ювентуса: Мне нравится, как Малиновский двигается по полю
Амаури восхищен украинским полузащитником
Фото: atalanta.it
Экс-форвард "Ювентуса" и сборной Италии Амаури рассказал о том, каких игроков он бы хотел увидеть в туринском клубе.
"Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона "Ювентус", но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.
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Если не считать гол "Ювентусу, ", то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю", – цитирует Амаури Tuttomercatoweb.
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Источник:Tuttomercatoweb
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