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В пару к Шахову. Греческий клуб интересуется Ракицким - источник

Наши за границей
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У украинца есть варианты с продолжением карьеры

В пару к Шахову. Греческий клуб интересуется Ракицким - источник

Фото: ФК Зенит

Новина українською

Украинский защитник Ярослав Ракицкий продолжает заниматься поисками нового клуба после ухода из российского "Зенита".

По информации источника, 32-летний украинец может продолжить карьеру в Греции. В подписании Ракицкого заинтересован греческий "АЕК". Ранее клуб из Греции подписал поляка Гжегожа Крыховяка, выступавшего за "Краснодар".

В то же время, турецкие СМИ утверждали, что экс-игрок сборной Украины находится в Стамбуле. Сообщалось, что он якобы ведет переговоры с "Истанбул Башакшехиром".

К слову, за "АЕК" выступает украинец Евгений Шахов.

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В статье: Ярослав Ракицкий АЕК (Афины)
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Источник:
iapopsi.gr

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