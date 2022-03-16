В пару к Шахову. Греческий клуб интересуется Ракицким - источник

Украинский защитник Ярослав Ракицкий продолжает заниматься поисками нового клуба после ухода из российского "Зенита".

По информации источника, 32-летний украинец может продолжить карьеру в Греции. В подписании Ракицкого заинтересован греческий "АЕК". Ранее клуб из Греции подписал поляка Гжегожа Крыховяка, выступавшего за "Краснодар".

В то же время, турецкие СМИ утверждали, что экс-игрок сборной Украины находится в Стамбуле. Сообщалось, что он якобы ведет переговоры с "Истанбул Башакшехиром".

К слову, за "АЕК" выступает украинец Евгений Шахов.