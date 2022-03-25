Ребров: Может ли спортсмен выступать на соревнованиях в период войны? Всё зависит от его состояния
А вы как считаете?
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, может ли украинский спортсмен принимать участие в соревнованиях в эпоху войны.
"Всё зависит от состояния самого спортсмена. Готов он делать это или нет. Как тот самый отказавшийся от соревнований Ломаченко. Когда он уже побывал на войне, когда видел смерти детей, когда он проходит через все это – наверное, спортсмену не до этого. Он не может быть сконцентрирован и думать о чем-нибудь другом.
Конечно, если те же футболисты, которые с начала войны не видели этого, то, возможно, они продолжают. С переживаниями и прочими эмоциями, но они работают. Но сейчас тот же Усик, тот же Ломаченко, которые находятся в Украине – им очень сложно наверняка делать то, что они делали раньше", - рассказал Ребров в интервью Денисов TIME.
Что касается Александра Усика, то он уже покинул Украину для
Популярное сейчас
- Польский журналист: Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Джо Байденом
- Возродиться после войны: объясняем детали и триумф Плана Маршалла
- Денег нет, но вы держитесь. У рф закончились средства на зарплаты своим боевикам
- 14-летний футболист из Украины будет играть в клубе Серии А
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО