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Ребров: Может ли спортсмен выступать на соревнованиях в период войны? Всё зависит от его состояния

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Ребров: Может ли спортсмен выступать на соревнованиях в период войны? Всё зависит от его состояния

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, может ли украинский спортсмен принимать участие в соревнованиях в эпоху войны.

"Всё зависит от состояния самого спортсмена. Готов он делать это или нет. Как тот самый отказавшийся от соревнований Ломаченко. Когда он уже побывал на войне, когда видел смерти детей, когда он проходит через все это – наверное, спортсмену не до этого. Он не может быть сконцентрирован и думать о чем-нибудь другом.

Конечно, если те же футболисты, которые с начала войны не видели этого, то, возможно, они продолжают. С переживаниями и прочими эмоциями, но они работают. Но сейчас тот же Усик, тот же Ломаченко, которые находятся в Украине – им очень сложно наверняка делать то, что они делали раньше", - рассказал Ребров в интервью Денисов TIME.

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Что касается Александра Усика, то он уже покинул Украину для подготовки к следующему бою.

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В статье: Сергей Ребров война с Россией
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