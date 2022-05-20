Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала
Заслуживает быть в основе?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин демонстрирует свое мастерство на тренировках "сливочных".
Накануне 23-летний украинец отыграл топовый матч против "Кадиса" (1:1) в рамках 37-го тура Ла Лиги. А по окончанию встречи, кипер и вовсе был признан лучшим игроком.
Теперь украинский футболист показывает класс и на тренировке. Лунин берет классные удары и продолжает бороться с доверием главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.
Напомним, что сегодня, 20 мая, "Реал" проведет заключительный матч в Примере против "Бетиса".
???? ¡Listos para el #RealMadridRealBetis! pic.twitter.com/fytwewvpk0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 19, 2022
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