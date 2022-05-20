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Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала

Наши за границей
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Заслуживает быть в основе?

Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин демонстрирует свое мастерство на тренировках "сливочных".

Накануне 23-летний украинец отыграл топовый матч против "Кадиса" (1:1) в рамках 37-го тура Ла Лиги. А по окончанию встречи, кипер и вовсе был признан лучшим игроком.

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Теперь украинский футболист показывает класс и на тренировке. Лунин берет классные удары и продолжает бороться с доверием главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

Напомним, что сегодня, 20 мая, "Реал" проведет заключительный матч в Примере против "Бетиса".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
20.05.2022 в 15:39
PR-служба реалу вражає. Щоб ще таке придумать/написать щоби подорожче його продать влітку.
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