Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин демонстрирует свое мастерство на тренировках "сливочных".

Накануне 23-летний украинец отыграл топовый матч против "Кадиса" (1:1) в рамках 37-го тура Ла Лиги. А по окончанию встречи, кипер и вовсе был признан лучшим игроком.

Теперь украинский футболист показывает класс и на тренировке. Лунин берет классные удары и продолжает бороться с доверием главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

Напомним, что сегодня, 20 мая, "Реал" проведет заключительный матч в Примере против "Бетиса".