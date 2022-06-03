  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции
В тренде

Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Как вам такой вариант для украинца?

Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

По информации Fotomac, в услугах 26-летнего украинца заинтересован турецкий "Фенербахче". Отмечается, что подписать футболиста в стамбульский клуб хочет главный тренер Жорже Жезус, ранее работавшего с Романом в "Бенфике".

К слову, "Фенербахче" лишь вчера представил 67-летнего португальца в качестве главного тренера. Жезус был уволен из "Бенфики" в декабре 2021 года.

Напомним, Яремчук присоединился к португальскому клубу летом 2021 года. По итогам минувшего сезона Роман отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Контракт украинца с "орлами" рассчитан до 2026 года.

Читайте такжеРебров уже недалеко. Яремчук вошел в топ-5 лучших снайперов сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fotomac

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
03.06.2022 в 13:05
Хріновий варіант. Замолодий Яремчук для поховання в Туреччині. Краще в середняку Португалії, а ще краще Англії чи Франції, ніж в топі Туреччини.
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
03.06.2022 в 13:18
Багато залежить чи пройде збірна. Віримо і підтримуємо
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде