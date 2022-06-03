Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

По информации Fotomac, в услугах 26-летнего украинца заинтересован турецкий "Фенербахче". Отмечается, что подписать футболиста в стамбульский клуб хочет главный тренер Жорже Жезус, ранее работавшего с Романом в "Бенфике".

К слову, "Фенербахче" лишь вчера представил 67-летнего португальца в качестве главного тренера. Жезус был уволен из "Бенфики" в декабре 2021 года.

Напомним, Яремчук присоединился к португальскому клубу летом 2021 года. По итогам минувшего сезона Роман отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Контракт украинца с "орлами" рассчитан до 2026 года.