Аталанта солидно подняла цену на Малиновского

Продолжается трансферная сага о возможном переходе полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в другой клуб этим летом. По данным TuttoAtalanta, итальянский клуб поднял цену, за которую готов опустить игрока сборной Украины.

Если раньше клуб из Бергамо хотел выручить за украинца 18-20 миллионов евро, то после гола "Милану" - 30-35 миллионов плюс бонусы. Также источник утверждает, что "бергамаски" рассматривают как полноценный трансфер, так и аренду с обязательным выкупом.

Заинтересованный в футболисте лондонский "Тоттенхэм", пока не готов делать такое предложение, а рассматривает аренду с правом выкупа. Поэтому шансы, что Малиновский останется в "Аталанте", увеличиваются. Кроме того отмечается, что над трансфером хавбека задумался "Вест Хэм".