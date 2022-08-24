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Аталанта солидно подняла цену на Малиновского

Наши за границей
(2 голосов)

Почти в два раза

Аталанта солидно подняла цену на Малиновского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Продолжается трансферная сага о возможном переходе полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в другой клуб этим летом. По данным TuttoAtalanta, итальянский клуб поднял цену, за которую готов опустить игрока сборной Украины.

Если раньше клуб из Бергамо хотел выручить за украинца 18-20 миллионов евро, то после гола "Милану" - 30-35 миллионов плюс бонусы. Также источник утверждает, что "бергамаски" рассматривают как полноценный трансфер, так и аренду с обязательным выкупом.

Заинтересованный в футболисте лондонский "Тоттенхэм", пока не готов делать такое предложение, а рассматривает аренду с правом выкупа. Поэтому шансы, что Малиновский останется в "Аталанте", увеличиваются. Кроме того отмечается, что над трансфером хавбека задумался "Вест Хэм".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
TuttoAtalanta

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
24.08.2022 в 10:30
Забил на свою голову)))
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