Аталанта солидно подняла цену на Малиновского
Почти в два раза
Getty Images / Global Images Ukraine
Продолжается трансферная сага о возможном переходе полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в другой клуб этим летом. По данным TuttoAtalanta, итальянский клуб поднял цену, за которую готов опустить игрока сборной Украины.
Если раньше клуб из Бергамо хотел выручить за украинца 18-20 миллионов евро, то после гола "Милану" - 30-35 миллионов плюс бонусы. Также источник утверждает, что "бергамаски" рассматривают как полноценный трансфер, так и аренду с обязательным выкупом.
Заинтересованный в футболисте лондонский "Тоттенхэм", пока не готов делать такое предложение, а рассматривает аренду с правом выкупа. Поэтому шансы, что Малиновский останется в "Аталанте", увеличиваются. Кроме того отмечается, что над трансфером хавбека задумался "Вест Хэм".
Популярное сейчас
- Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бенфика - Динамо 3:0. Полет и ползанье
- Разгром еще до перерыва. Бенфика забила третий гол Динамо
- Не Тоттенхэм. Один клуб удовлетворил запросы Аталанты по Малиновскому - источник
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО