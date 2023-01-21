Мудрик начнет матч против Ливерпуля на скамейке для запасных

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграет против "Челси" на "Энфилде". Украинский вингер Михаил Мудрик начнет поединок со скамьи для запасных.

Для игрока это первое попадание в заявку "аристократов" после трансфера, состоявшегося в минувшее воскресенье. Тогда, 15 января, украинца представили на “Стемфордд Бридж” в перерыве матча предыдущего тура АПЛ против “Кристал Пэлас”.

Отметим, что перед этим поединком "Ливерпуль" и "Челси" идут бок о бок в турнирной таблице: "мерсисайдцы" (9) опережают "аристократов" (10) только по дополнительным показателям. У команд одинаковое количество очков.

Стартовый свисток встречи запланирован на 14:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.