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Мудрик начнет матч против Ливерпуля на скамейке для запасных

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(1 голосов)

Первое попадание украинца в заявку

Мудрик начнет матч против Ливерпуля на скамейке для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграет против "Челси" на "Энфилде". Украинский вингер Михаил Мудрик начнет поединок со скамьи для запасных.

Для игрока это первое попадание в заявку "аристократов" после трансфера, состоявшегося в минувшее воскресенье. Тогда, 15 января, украинца представили на “Стемфордд Бридж” в перерыве матча предыдущего тура АПЛ против “Кристал Пэлас”.

Отметим, что перед этим поединком "Ливерпуль" и "Челси" идут бок о бок в турнирной таблице: "мерсисайдцы" (9) опережают "аристократов" (10) только по дополнительным показателям. У команд одинаковое количество очков.

Стартовый свисток встречи запланирован на 14:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.01.2023 в 14:21
Нормально так абрашки купили гравця за 70+ млн., щоб сидів у запасі.
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DesnaUA (Чернигов)
21.01.2023 в 13:58
То його постійне місце буде в тій команді.
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