Забарный: Благодарю руководство Динамо за шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира
Защитник попрощался с родным клубом
Фото: ФК Динамо
Новоиспеченный защитник "Борнмута" Илья Забарный не забыл поблагодарить киевское "Динамо". После официального перехода футболист записал видеобращение к столичному клубу, болельщикам, а также защитников Украины.
"Уважаемые болельщики. Настал момент прощаться с родным клубом, в котором я вырос тем, кем сейчас являюсь. Хочу поблагодарить наших храбрых воинов и защитников за возможность представлять нашу страну на мировом уровне.
Также благодарю вас за безумную поддержку, партнеров по команде, тренерский штаб, медицинский персонал. Это полностью ваша заслуга. Благодарю руководство "Динамо", что дали шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира.
Навсегда в сердце моем. Скоро увидимся", — сказал Забарный.
Напомним, защитник сборной Украины заключил контракт с "Борнмутом" до июня 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но СМИ писали о 25-ти миллионах евро плюс бонусы.
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