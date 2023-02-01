Мунтян: Борнмут - не предел для Забарного, мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов
Будем посмотреть
instagram.com/officialafcb
Экс-игрок "Динамо" Владимир Мунтян прокомментировал
"Трансфер Ильи Забарного в Англию – это, в первую очередь, показатель продуктивной работы динамовской академии. Еще несколько лет назад футболист выступал в детско-юношеской лиге, а сейчас является одним из самых перспективных защитников в Европе.
Английская Премьер-лига лучше всего подходит для Ильи – атлетического, физически сильного игрока. Уверен, что "Борнмут" – это не предел для Забарного, и в ближайшее время мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов", - сказал Мунтян.
Популярное сейчас
- Цитаишвили: Мое возвращение в Динамо? Не хочу ошибиться в четвертый раз
- СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Коломойского
- Ничья Полесья, сенсационная победа Диназа. Таблица спаррингов Первой лиги
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО