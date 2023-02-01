Мунтян: Борнмут - не предел для Забарного, мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов

Экс-игрок "Динамо" Владимир Мунтян прокомментировал трансфер защитника киевлян Ильи Забарного в "Борнмут" .

"Трансфер Ильи Забарного в Англию – это, в первую очередь, показатель продуктивной работы динамовской академии. Еще несколько лет назад футболист выступал в детско-юношеской лиге, а сейчас является одним из самых перспективных защитников в Европе.

Английская Премьер-лига лучше всего подходит для Ильи – атлетического, физически сильного игрока. Уверен, что "Борнмут" – это не предел для Забарного, и в ближайшее время мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов", - сказал Мунтян.