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Мунтян: Борнмут - не предел для Забарного, мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов

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Мунтян: Борнмут - не предел для Забарного, мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов

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Экс-игрок "Динамо" Владимир Мунтян прокомментировал трансфер защитника киевлян Ильи Забарного в "Борнмут".

"Трансфер Ильи Забарного в Англию – это, в первую очередь, показатель продуктивной работы динамовской академии. Еще несколько лет назад футболист выступал в детско-юношеской лиге, а сейчас является одним из самых перспективных защитников в Европе.

Английская Премьер-лига лучше всего подходит для Ильи – атлетического, физически сильного игрока. Уверен, что "Борнмут" – это не предел для Забарного, и в ближайшее время мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов", - сказал Мунтян.

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В статье: Владимир Мунтян Динамо (Киев) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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