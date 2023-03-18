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Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона

Наши за границей
(1 голосов)

Виктор оформил свой первый дубль в Ла Лиге

Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграла вничью с "Райо Вальекано".

Ничью для команды Мичела получил Виктор Цыганков. Украинский вингер начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 25-летний Виктор отличился по голу в каждом из таймов. Это первый дубль украинца в Ла Лиге.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore высоко оценили игру украинца и признали его лучшим игроком матча (оценки 8,4 и 8,7 соответственно).

Статистика Виктора в этом матче:

  • Сыгранные минуты: 90
  • Голы: 2
  • Ассисты: 0
  • Ожидаемые голы (xG): 0,79
  • Прикосновения к мячу: 57
  • Точные передачи: 35/43 (81% – показатель точности)
  • Ключевые передачи: 4
  • Навесы (точные): 5(2)
  • Длинные передачи (точные): 1(1)
  • Удары в створ воирт: 2
  • Удары мимо ворот: 0
  • Потери мяча: 14

В этом сезоне испанской Примеры Цыганков провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.03.2023 в 20:01
Мудрик десь заплакав ..))
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