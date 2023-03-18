Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграла вничью с "Райо Вальекано".

Ничью для команды Мичела получил Виктор Цыганков. Украинский вингер начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 25-летний Виктор отличился по голу в каждом из таймов. Это первый дубль украинца в Ла Лиге.

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore высоко оценили игру украинца и признали его лучшим игроком матча (оценки 8,4 и 8,7 соответственно).

Статистика Виктора в этом матче:

Сыгранные минуты: 90

Голы: 2

Ассисты: 0

Ожидаемые голы (xG): 0,79

Прикосновения к мячу: 57

Точные передачи: 35/43 (81% – показатель точности)

Ключевые передачи: 4

Навесы (точные): 5(2)

Длинные передачи (точные): 1(1)

Удары в створ воирт: 2

Удары мимо ворот: 0

Потери мяча: 14

В этом сезоне испанской Примеры Цыганков провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста.