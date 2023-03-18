Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона
Виктор оформил свой первый дубль в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Жирона"
Ничью для команды Мичела получил Виктор Цыганков. Украинский вингер начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 25-летний Виктор отличился по голу в каждом из таймов. Это первый дубль украинца в Ла Лиге.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore высоко оценили игру украинца и признали его лучшим игроком матча (оценки 8,4 и 8,7 соответственно).
Статистика Виктора в этом матче:
- Сыгранные минуты: 90
- Голы: 2
- Ассисты: 0
- Ожидаемые голы (xG): 0,79
- Прикосновения к мячу: 57
- Точные передачи: 35/43 (81% – показатель точности)
- Ключевые передачи: 4
- Навесы (точные): 5(2)
- Длинные передачи (точные): 1(1)
- Удары в створ воирт: 2
- Удары мимо ворот: 0
- Потери мяча: 14
В этом сезоне испанской Примеры Цыганков провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста.
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