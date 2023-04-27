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Лунин интересен двум клубам Бундеслиги – Источник

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У кипера есть возможность сменить клуб

Лунин интересен двум клубам Бундеслиги – Источник

Getty Images_

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил интересный вариант продолжения карьеры в Германии.

Интерес украинцу проявляет "Боруссия" Дортмунд и "Байер" Леверкузен, пишет Fichajes.net. Правда, как ранее сообщалось, Лунин надеется на продление контракта с "Реалом", хотя тренерский штаб сливочных сомневается в необходимости сохранения игрока.

Контракт 24-летнего вратаря с испанским клубом действует до лета 2024 года. В последнем матче Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч с "Жироной" из-за болезни Тибо Куртуа. Кипер пропустил четыре мяча от команды Виктора Цыганкова.

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Рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

"Боруссия" Д на данный момент лидирует в Бундеслиге, "Байер" идет шестым.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.04.2023 в 11:20
что значит интересен он что баба
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