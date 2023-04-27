Лунин интересен двум клубам Бундеслиги – Источник

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил интересный вариант продолжения карьеры в Германии.

Интерес украинцу проявляет "Боруссия" Дортмунд и "Байер" Леверкузен, пишет Fichajes.net. Правда, как ранее сообщалось, Лунин надеется на продление контракта с "Реалом", хотя тренерский штаб сливочных сомневается в необходимости сохранения игрока.

Контракт 24-летнего вратаря с испанским клубом действует до лета 2024 года. В последнем матче Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч с "Жироной" из-за болезни Тибо Куртуа. Кипер пропустил четыре мяча от команды Виктора Цыганкова.

Рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

"Боруссия" Д на данный момент лидирует в Бундеслиге, "Байер" идет шестым.