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Ребров – кандидат на пост главного тренера клуба, в котором работал Блохин

Наши за границей
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Украинец получил новый вариант трудоустройства

Ребров – кандидат на пост главного тренера клуба, в котором работал Блохин

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров получил вариант работы из Европы.

48-летний специалист является одним из претендентов на аналогичную должность в "Олимпиакосе". Об этом пишет Sportdog.gr. На вакантное место также рассматривают аргентинца, который ныне возглавляет катарский "Аль-Духаиль".

В начале апреля Мичел покинул пост наставника. Исполняющим обязанности главного тренера пирейского клуба был назначен Жозе Аниго, который также выполняет обязанности директора по футболу и главы молодежного департамента.

"Олимпиакос" занимает 3-е место в чемпионской группе Суперлиги. Заметим, что с 1990 по 1993 годы команду возглавлял украинец Олег Блохин. Под его руководством коллектив выиграл Кубок и Суперкубок, а также дважды стал серебряным призером чемпионата страны.

Напомним, ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины. Также в СМИ сообщали, что он может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".

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В статье: Сергей Ребров Олимпиакос (Пирей) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Sportdog.gr

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2023 в 16:22
Ребров не куда не перейдёт --там хорошие бабки и отношения
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