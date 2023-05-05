Ребров – кандидат на пост главного тренера клуба, в котором работал Блохин

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров получил вариант работы из Европы.

48-летний специалист является одним из претендентов на аналогичную должность в "Олимпиакосе". Об этом пишет Sportdog.gr. На вакантное место также рассматривают аргентинца, который ныне возглавляет катарский "Аль-Духаиль".

В начале апреля Мичел покинул пост наставника. Исполняющим обязанности главного тренера пирейского клуба был назначен Жозе Аниго, который также выполняет обязанности директора по футболу и главы молодежного департамента.

"Олимпиакос" занимает 3-е место в чемпионской группе Суперлиги. Заметим, что с 1990 по 1993 годы команду возглавлял украинец Олег Блохин. Под его руководством коллектив выиграл Кубок и Суперкубок, а также дважды стал серебряным призером чемпионата страны.

Напомним, ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины. Также в СМИ сообщали, что он может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".