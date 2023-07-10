Кендзера вернется в аренду в ПАОК
У поляка еще год контракта с Динамо
ФК ПАОК / Автор невідомий
29-летний защитник "
По данным источника, сначала ПАОК отказался продлевать аренду поляка, но сейчас вернулся к этому варианту.
Напомним, что у Кендзеры остался еще год по контракту с "Динамо".
Ранее была информация, что агенты игрока
Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.
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