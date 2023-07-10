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Кендзера вернется в аренду в ПАОК

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У поляка еще год контракта с Динамо

Кендзера вернется в аренду в ПАОК

ФК ПАОК / Автор невідомий

Новина українською

29-летний защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую половину сезона 2022/23 провел в ПАОКе, снова вернется в греческий клуб. Об этом пишет польский журналист Томаш Влодарчик.

По данным источника, сначала ПАОК отказался продлевать аренду поляка, но сейчас вернулся к этому варианту.

Напомним, что у Кендзеры остался еще год по контракту с "Динамо".

Ранее была информация, что агенты игрока предложили его новичку Серии А "Фрозиноне", а "Динамо" пыталось трудоустроить Кендзеру в Турции или на Кипре.

Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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