Суонси заплатил за Кухаревича более 2 млн евро, - источник
В клубе верят в украинца
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Стало известно, сколько валлийский "Суонси" заплатил французскому "Труа" за трансфер украинского форварда Николая Кухаревича.
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Как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко клуб Чемпионшипа заплатил за 22-летнего украинца более 2 миллионов евро.
Источник отмечает, что в "Суонси" верят в перспективу украинца и рассчитывают на него.
Напомним, что контракт сторон подписан по схеме 3+1.
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Источник:Вацко Live
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