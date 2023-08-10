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Суонси заплатил за Кухаревича более 2 млн евро, - источник

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В клубе верят в украинца

Суонси заплатил за Кухаревича более 2 млн евро, - источник

swanseacity.com

Новина українською

Стало известно, сколько валлийский "Суонси" заплатил французскому "Труа" за трансфер украинского форварда Николая Кухаревича.

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Как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко клуб Чемпионшипа заплатил за 22-летнего украинца более 2 миллионов евро.

Источник отмечает, что в "Суонси" верят в перспективу украинца и рассчитывают на него.

Напомним, что контракт сторон подписан по схеме 3+1.

Кухаревич уже дебютировал за "Суонси", выйдя на замену в матче Кубка лиги с "Нортхэмптоном" (3:0).

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В статье: Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
Вацко Live

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