Суонси заплатил за Кухаревича более 2 млн евро, - источник

Стало известно, сколько валлийский "Суонси" заплатил французскому "Труа" за трансфер украинского форварда Николая Кухаревича.

Как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко клуб Чемпионшипа заплатил за 22-летнего украинца более 2 миллионов евро.

Источник отмечает, что в "Суонси" верят в перспективу украинца и рассчитывают на него.

Напомним, что контракт сторон подписан по схеме 3+1.