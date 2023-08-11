Президент Торино опроверг интерес к Малиновскому

Президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что его клуб никогда не интересовался украинским полузащитником "Марселя" Русланом Малиновским.

"Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоры с "Марселем" о его подписании", – цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что клубы не договорились о трансфере. Сам Руслан хотел бы вернуться в Италию. В то же время, украинского хавбека намеревается приобрести "Бешикташ".