  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Президент Торино опроверг интерес к Малиновскому
В тренде

Президент Торино опроверг интерес к Малиновскому

Наши за границей
(1 голосов)

Украинца не было в шорт-листе "быков"

Президент Торино опроверг интерес к Малиновскому

Twitter Марселя

Новина українською

Президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что его клуб никогда не интересовался украинским полузащитником "Марселя" Русланом Малиновским.

"Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоры с "Марселем" о его подписании", – цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что клубы не договорились о трансфере. Сам Руслан хотел бы вернуться в Италию. В то же время, украинского хавбека намеревается приобрести "Бешикташ".

Читайте такжеБешикташ не оставляет попыток подписать Малиновского - турки сделали выгодное финансовое предложение игроку
По теме
yellow-arrow
Трубин - о своем трансфере в Бенфику: Горжусь быть здесь
yellow-arrow
Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
yellow-arrow
Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Марсель Торино (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
11.08.2023 в 10:38
Малиновскому тогда надо переходить в Турцию, если там есть предложения, потому что в Марселе его даже в заявку на игру не включают, это унизительно для игрока.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде