Президент Торино опроверг интерес к Малиновскому
Украинца не было в шорт-листе "быков"
Twitter Марселя
Президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что его клуб никогда не интересовался украинским полузащитником "Марселя" Русланом Малиновским.
"Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоры с "Марселем" о его подписании", – цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее была информация, что клубы не договорились о трансфере. Сам Руслан хотел бы вернуться в Италию. В то же время, украинского хавбека намеревается приобрести "Бешикташ".
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Источник:Fabrizio Romano
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MaximSK (Киев)
11.08.2023 в 10:38
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