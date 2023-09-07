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Русин прибыл в расположение Сандерленда

Наши за границей
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Форвард уже прибыл в свой новый клуб

Русин прибыл в расположение Сандерленда

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение своего нового клуба – "Сандерленд", сообщает Sport.ua.

По информации источника, Русина уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Следующий календарный поединок "Сандерленд" проведет 16 сентября в гостях с клубом "КПР". Возможно, тогда и состоится дебют украинца в новой команде.

Напомним, что 1 сентября английский "Сандерленд" официально подтвердил трансфер украинского нападающего "Зари" Назария Русина. 24-летний форвард заключил контракт по схеме 4+1.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sport.ua

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