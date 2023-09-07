Русин прибыл в расположение Сандерленда

Украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение своего нового клуба – "Сандерленд", сообщает Sport.ua.

По информации источника, Русина уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Следующий календарный поединок "Сандерленд" проведет 16 сентября в гостях с клубом "КПР". Возможно, тогда и состоится дебют украинца в новой команде.

Напомним, что 1 сентября английский "Сандерленд" официально подтвердил трансфер украинского нападающего "Зари" Назария Русина. 24-летний форвард заключил контракт по схеме 4+1.