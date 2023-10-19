  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Селтик рассматривает подписание Лунина
В тренде

Селтик рассматривает подписание Лунина

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Голкипер может оказаться в Шотландии

Селтик рассматривает подписание Лунина

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Шотландии. 24-летний вратарь попал на радары "Селтика", сообщает Record Sport.

Источник утверждает, что шотландский клуб рассматривает кандидатуру украинца на замену 36-летнему киперу Джо Гарту, у которого в мае 2024 года заканчивается контракт.

"Кельты" также следили за Куивином Келлехером из "Ливерпуля", но главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп не готов искать ему замену посреди сезона.

Недавно Лунин сообщил, что не хочет покидать "Реал". Его контракт со сливочными действителен до 30 июня 2024 года. В текущей кампании украинский футболист принял участие в двух матчах, в которых пропустил один мяч.

Заметим, что ранее "Селтик" уже проявлял интерес к Лунину.

Читайте такжеДовбик: Когда-нибудь играть за Реал? Хотелось бы. Все возможно, почему нет
По теме
yellow-arrow
"Зинченко очень важный игрок для Арсенала". Легенда АПЛ похвалил украинца
yellow-arrow
Миколенко: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
yellow-arrow
Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде