Селтик рассматривает подписание Лунина

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Шотландии. 24-летний вратарь попал на радары "Селтика", сообщает Record Sport.

Источник утверждает, что шотландский клуб рассматривает кандидатуру украинца на замену 36-летнему киперу Джо Гарту, у которого в мае 2024 года заканчивается контракт.

"Кельты" также следили за Куивином Келлехером из "Ливерпуля", но главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп не готов искать ему замену посреди сезона.

Недавно Лунин сообщил, что не хочет покидать "Реал". Его контракт со сливочными действителен до 30 июня 2024 года. В текущей кампании украинский футболист принял участие в двух матчах, в которых пропустил один мяч.

Заметим, что ранее "Селтик" уже проявлял интерес к Лунину.