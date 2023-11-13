Зинченко попал в команду недели в АПЛ по версии SofaScore
Украинец забил гол в матче против "Бернли"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore составил символическую сборную 12-го тура АПЛ. В ней место нашлось и защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.
В матче против "Бернли" (3:1) украинский футболист отметился голом и помог своей команде взять три очка. За весомый вклад в победу Зинченко получил 8.9 балла.
В команду недели также попали одноклубник украинца - левый вингер Леандро Троссард, форвард "Бормнмута" Доминик Соланке, нападающий Мохаммед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), полузащитник "Кристал Пэлас" Джефферсон Лерма, хавбек "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Проуз, футболист "Вулверхэмптона" Пабло Сарабия, игрок Виктор Линделёф и Диогу Далот(оба - "Манчестер Юнайтед" и голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ Зинченко отыграл 11 поединков за "канониров" и забил 1 гол.
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